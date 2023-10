La decisión de Scaloni con Lionel Messi para enfrentar a Perú

Aunque no está definido su rol en el equipo –podría volver a ser titular, o esperar en el banco-, el entrenador argentino tiene en claro cuál será el cambio si la Pulga está en condiciones de aparecer en el once titular . En el Estadio Monumental , donde la Scaloneta se lució nuevamente al superar 1 a 0 a la Albirroja, el reemplazante de Messi fue Julián Álvarez . De esta forma, la Araña formó una dupla de ataque inédita –y solicitada- junto a Lautaro Martínez , que dio buenos resultados.

Si Lionel ingresa al equipo, el ex River será quién deberá esperar en el banco de los suplentes. A pesar de la baja de Ángel Di María por lesión, Scaloni no tendría en mente experimentar con el doble nueve y Messi detrás de ellos dos, una formación que hasta el momento la Selección Argentina no utilizó. Si el número diez no juega, repetirá la misma dupla de ataque que ante Paraguay.

El presente de la Selección Argentina en las Eliminatorias

El partido frente a Perú será clave en las aspiraciones del combinado nacional en las Eliminatorias Sudamericanas, donde busca estirar su invicto que ya data de tres victorias en tres partidos disputados. Con estos resultados ante Ecuador, Bolivia y Paraguay, Argentina se ubica como la única líder. Esto ya que en la última jornada Brasil no pudo superar a Venezuela de local, donde empató 1 a 1 y quedó en la segunda posición con 7 unidades.