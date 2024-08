La denuncia de los jugadores de Platense después de ser "robados" contra Barracas Central

Luego del encuentro el jugador del Calamar Mateo Pellegrino se hizo eco de la decisión y descargó ante la situación: "De la polémica no hay mucho para decir. Lo vieron ustedes, lo vi yo al lado...", comenzó relatando Pellegrino y agregó: "Me da un poco de miedo decir lo que pienso porque no sabes si el viernes que viene va a volver peor la cosa. A mi me preocupa salir y no poder decir lo que uno piensa".