La devastadora revelación de Burruchaga acerca de las visitas grupales al Dr. Bilardo

Carlos Salvador Bilardo cumplió 88 años y los festejos reunieron a ex campeones y figuras del fútbol argentino, quienes se acercaron a saludar a uno de los hombres más influyentes del fútbol argentino. Pocos días después de aquel día cargado de homenajes, Jorge Luis Burruchaga compartió un mensaje que que devastó a más de uno.

Burruchaga describió a Bilardo como “un luchador, un maestro y un padre”, tras visitarlo el 16 de marzo en su domicilio porteño. “Está en esa mierda de enfermedad que desgraciadamente nos reconoce muy poquito... Está inmenso en esto: lucha, sigue, pelea, se ríe un poquito… Es una obligación ir a verlo cada tanto, lo hacemos tres o cuatro veces por año para ir y darle un abrazo, porque es la mejor alegría”, expresó el ex futbolista en diálogo con radio La Red. El campeón del Mundial 1986 subrayó que el entrenador enfrenta el síndrome de Hakim-Adams, una enfermedad neurológica que afecta su salud desde 2017.

Durante el festejo, el grupo de campeones —entre ellos Oscar Ruggeri y Ricardo Giusti— acompañó a Bilardo y compartió imágenes en redes sociales. El mensaje colectivo publicado por Ruggeri en Instagram sintetizó el sentimiento del plantel: “Felices 88, querido maestro Carlos Salvador Bilardo, gracias eternas por marcarnos el camino dentro y fuera de la cancha”. También participaron Claudia Villafañe, Gloria, esposa de Bilardo, su hija Daniela y, a la distancia, el ex arquero Nery Pumpido.

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Burruchaga relató que, pese al deterioro cognitivo, “nos reconoce muy poquito. Apenas… El otro día le cantamos el cumpleaños, lo cargábamos, lo volvíamos loco diciendo que me llamaba para ver a Bernd Schuster y no me daba ni un café, ja”. El ex mediocampista resaltó que la enseñanza de Bilardo trascendió el fútbol: “Fue un padre para nosotros, nos guio, nos enseñó un montón de cosas, más allá de jugar, ganar o perder”. Los encuentros periódicos entre los campeones del 86 y su director técnico se mantienen como una tradición que refuerza el lazo de gratitud hacia el entrenador.

Carlos Salvador Bilardo, una de las personas más influyentes del fútbol argentino

La figura de Carlos Salvador Bilardo resulta inseparable de la identidad de Estudiantes de La Plata y de la historia moderna de la Selección Argentina. A lo largo de su carrera, el entrenador dirigió equipos como San Lorenzo, Deportivo Cali, Boca Juniors, Sevilla FC y la Selección de Colombia, consolidando una escuela basada en la disciplina táctica y la preparación mental. La publicación de Ruggeri refleja esa influencia: “Un maestro y referente dentro y fuera de la cancha”, definió el ex defensor.

Desde su diagnóstico, Bilardo permanece alejado de la vida pública y recibe cuidados en su hogar. Las visitas de sus ex dirigidos y amigos, como Sergio Batista, reflejan el compromiso con la premisa transmitida por el técnico: “Bilardo nos dejó como premisa ayudarnos de por vida”. La relación entre el entrenador y sus dirigidos se sostiene sobre la base de un vínculo afectivo construido durante el proceso del Mundial de México 1986.

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El cumpleaños 88 de Carlos Salvador Bilardo reavivó el homenaje y la gratitud de quienes compartieron con él logros deportivos y enseñanzas fuera del campo. Los mensajes y las imágenes difundidas por los campeones del 86 refuerzan su lugar como figura central en una generación que marcó la historia del fútbol argentino.