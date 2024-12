La dolorosa confesión del Papu Gómez tras el doping: video imperdible

"Hola quería contarles que me estoy entrenando con Renate me abrieron las puertas y les estoy super agradecido gracias al presidente, entrenador y jugadores … la idea es entrenar con el primer equipo hasta mayo. Estoy super feliz de volver a entrenar con un grupo. En julio analizaré opciones para volver a jugar. Gracias por su apoyo incondicional", escribió el Papu en su cuenta de Instagram.

Papu Gómez-Clank.mp4

Luego se refirió a la decisión que tomó de no contar la noticia durante el mundial: “No se lo quise decir a nadie porque no quería que la gente esté en otro lado que no sea en jugar la final del mundo. Fue como que me dijeran ‘vas a ser campeón del mundo, pero ahora te vas a tener que comer esta’”.

Para cerrar dijo: “Los primeros meses estaba ilusionado con poder volver. Cuando al final me dieron la pena máxima, que son los dos años, se me cayó un poco el mundo”.

La pasión del Papu Gómez por el pádel

Durante estos meses de ausencia forzada de las canchas, Papu Gómez ha compartido en Instagram cómo el pádel se convirtió en un pilar fundamental en su vida. "Estos 4 meses me salvaste la vida pádel querido, el vestuario, la gente, competir, jugar. Mentalmente me ayudaste mucho, gracias", escribió, generando una oleada de apoyo en las redes sociales con más de 90.000 likes y cientos de comentarios alentadores.

Papu Gómez Padel.jpg

El fútbol ha sido su vida, pero en estos momentos de prueba, el pádel se ha transformado en más que un simple pasatiempo. Germán Denis, su antiguo compañero en el Atalanta, fue quien lo introdujo a este deporte, y juntos han encontrado en el pádel un espacio para mantenerse activos y despejar la mente. Incluso, el Papu ha llegado a codearse con especialistas en la materia, como el argentino Leonardo Tolito Aguirre, destacado en el circuito de élite.