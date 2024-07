La dura crítica de la presidenta del Club Cipolletti a los jugadores

"Pienso que el domingo va a ir mucha gente a putearnos. Y bueno, que vayan. Que llenen la cancha. Y que el jugador también caiga en la situación. Me parece que algunos todavía no caen en el club en el que están y que la camiseta no les pesa lo que les tiene que pesar. Hay algunos jugadores que no representan la institución como debieran. Hay algunos que caminan en la cancha y no son Messi para caminar", enfatizó.

Las declaraciones públicas sorprendieron porque fue la propia presidenta la que en la misma entrevista reconoció que había hablado en las últimas horas con el capitán del equipo, Manuel Berra. Además, Del Río tiene en el plantel nada menos que a uno de sus hijos, Ignacio Montero, que de hecho entró en el último partido contra Villa Mitre en Bahía Blanca.

Habrá banderazo el jueves

En este contexto, a la misma hora de la mencionada nota radial, "Los Innombrables", como se denomina la barra actual de Cipolletti, publicaron en su cuenta de Facebook que harán un banderazo este jueves. "No buscamos conflicto solo queremos lo mejor para Cipo como todos los que sentimos la camiseta", aclararon, pero al mismo tiempo pidieron la salida de la presidenta, además de "Bruno Gorer, Pato Amorone, Aníbal Iachetti" al cual consideran "el Club de Amigos". Cabe recordar que Gorer es el DT interino luego de la renuncia de Gustavo Noto por los malos resiultados.

Dos partidos y a la Reválida

Esta situación surge por la crisis deportiva, que llevó a Cipolletti a jugar la Reválida y estar noveno sobre diez equipos, pero ya se transformó en un tema policial, institucional y la semana viene muy movida.

El domingo, el Albinegro jugará contra Germinal de Rawson por la penúltima fecha de la etapa regular de la zona A del Federal. El clima está muy lejos de ser el ideal para que las cosas salgan bien. Después, finalizará su participación en esta instancia contra Sol de Mayo, en Viedma.