La dura frase de Carlos Tevez en contra de Independiente

Tevez 1.jpg Carlos Tevez en Independiente

La frase de Carlos Tevez que llamó la atención

El entrenador insistió en remarcar que no quiere apresurar a los chicos de la cantera y considera que, para apuntar bien arriba, necesita respaldarse en jugadores de experiencia: "Yo pienso en el club y trato de hacer lo mejor para Independiente, no para mi. Se habla mucho en las redes y entiendo que quieren que jueguen todos los chicos”.

Pero luego remarcó: “Si realmente decimos que somos el Rey de Copas lo tenemos que demostrar. No podemos jugar con eso. Yo me puedo equivocar y no tengo la verdad porque recién arranco como entrenador. Creo que lo que pongo en cancha es lo mejor para Independiente, no para mí”.

“A veces, cuando tocamos el tema de los chicos, hay que ser más cautos e ir llevándolos. A mí me encantaría que exploten para que el patrimonio del club se haga más grande y yo pueda tener una billetera de 10.000.000 de dólares por mercado de pases, pero eso lleva un proceso de tiempo”, finalizó.