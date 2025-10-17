La dura frase de un diputado colombiano tras perder ante Argentina en el mundial sub 20: "Que paternidad..."

A través de las redes sociales el diputado colombiano compartió un duro mensaje que fue objeto de burla por el resultado del partido.

Argentina volvió a darle un duro revés a Colombia con la eliminación del mundial sub 20 y todavía resuena en las calles del país cafetero. La victoria de la albiceleste despertó los fantasmas de cara a cara anteriores como la final de la Copa América en 2024 que terminó ganando la actual Selección campeona del mundo.

Entre un sinfín de repercusiones como la de figuras del fútbol como el Pibe Valderrama, apareció la opinión de un diputado del departamento de Antioquía, Colombia que generó revuelo con sus comentarios tras la derrota: " Que paternidad tan fastidiosa la de Argentina sobre Colombia … tenemos mejor técnica, mejor biótipo, mejores individualidades , falta lo de siempre, mentalidad ganadora y orden táctico", apuntó David Ruiz en su cuenta de X (ex Twitter).

En el mismo posteo escribió un mensaje a la sociedad por el conformismo de los resultados: "Vendrán mejores juegos , mejores tiempos, tiempos de ganar algo importante, y no quedarnos con el “Gracias Guerreros” al final de los partidos importantes".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/davidruizgomezg/status/1978627475396493407&partner=&hide_thread=false Que paternidad tan fastidiosa la de Argentina sobre Colombia … tenemos mejor técnica,mejor biótipo, mejores individualidades , falta lo de siempre, mentalidad ganadora y orden táctico. Vendrán mejores juegos , mejores tiempos, tiempos de ganar algo importante, y no quedarnos con… — David Ruiz (@davidruizgomezg) October 16, 2025

Rápidamente el posteo se viralizó y recibió un sinfín de gastadas por parte del público argentino que aprovechó el momento para recordar la victoria por 1-0 de la albiceleste y el pase a la final donde enfrentará a Marruecos.

La picante gastada de la Selección sub 20 a Colombia y el mensaje para Marruecos de cara a la final

La Selección argentina sub 20 hizo historia en el mundial de la categoría que se disputa en Chile. Más allá del resultado futbolístico, el duelo tuvo una carga emotiva debido a la pica que hay entre ambas selecciones principalmente forjada por los duelos que disputó la Selección mayor.

Esa rivalidad se tradujo en la categoría y durante el duro duelo que tuvo el seleccionado, pero que pudo ganar con un tanto de Toto Silvetti para firmar el pase a la final del certamen, quedaron muestra de la rivalidad. Más allá de esto llamaron principal atención los festejos del seleccionado en el vestuario una vez conseguido el objetivo.

A través de videos filmado por los propios jugadores quedó en evidencia una fuerte gastada para la Selección cafetera. Es que en el fervor de la celebración los jugadores argentinos bailaron al ritmo de la canción "El Ritmo que nos Une", dedicada a los cafeteros.

Luego de las celebraciones, el futbolista Gianluca Prestianni, uno de los puntos más altos del equipo, lanzó un comentario picante ante la prensa haciendo alusión al apoyo del público chileno a los rivales de Argentina: “Que sigan en contra que parece que es cábala. Vamos a la final con todo”.