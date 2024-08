La dura racha que enfrenta el Boca de Diego Martínez

El ciclo de Diego Martínez al frente de Boca Juniors ha estado marcado por un patrón inquietante: la tendencia del equipo a comenzar los partidos en desventaja. Este problema no es nuevo, pero se ha vuelto particularmente evidente en el arranque de la Liga Profesional y que se volvió a repetir este fin de semana.

Esta problemática ha sido un dolor de cabeza constante para el equipo. A lo largo de la temporada, Boca ha tenido que remontar desventajas en múltiples ocasiones, lo que no solo les ha significado un esfuerzo adicional, sino que también ha resultado en pérdidas de puntos cruciales.

Boca racha 1.jpg Boca sufre el inicio de los partidos

La estadística que preocupa a Boca

El historial reciente es un reflejo de este patrón: Boca perdió contra Lanús tras un inicio adverso, empató el superclásico contra River, remontó contra Belgrano, pero cayó ante Unión. Ante San Lorenzo, el equipo logró dar vuelta el marcador, pero contra Estudiantes volvió a sucumbir. En Córdoba, nuevamente contra River, y ante Fortaleza, el equipo no pudo revertir la situación. Sin embargo, en un partido agónico contra Trinidense, Boca logró una victoria en el último minuto, pero no tuvo la misma suerte contra Atlético Tucumán, donde no pudo evitar la derrota.

Más recientemente logró dar vuelta el partido frente a Central Córdoba (donde perdía desde el minuto 3) perdió con Platense, empató con Defensa y Justicia y el último empate frente a Barracas Central.

La estadística es preocupante: de las quince veces en que Boca comenzó perdiendo, terminó con derrota en seis ocasiones, empatando solo cuatro veces y logrando dar vuelta el resultado en cinco oportunidades.

Boca le cuesta el principio de los partidos

Este patrón de comienzos adversos ha puesto en evidencia algunas deficiencias tácticas y psicológicas del equipo. La necesidad de remontar constantemente no solo exige un desgaste físico y mental significativo, sino que también revela una falta de concentración en los primeros minutos de juego. Además, la constante presión de tener que revertir resultados puede afectar la confianza del equipo y la percepción de los hinchas.

En conferencia de prensa, Diego Martínez ha reconocido este problema, destacando la necesidad de trabajar en la concentración y la fortaleza mental del equipo desde el primer minuto. "Es algo que necesitamos corregir. Empezar perdiendo no es una situación ideal, y aunque hemos demostrado capacidad de reacción, no podemos depender siempre de remontadas", señaló el entrenador.