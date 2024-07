La durísima confesión del arquero de Huracán: "Pensé en lo peor cuando peleamos el descenso"

Galíndez recordó su tiempo en Rosario Central, particularmente el descenso en 2010 después de perder la promoción contra All Boys. "Siendo arquero de Central me fui al descenso. Me sentí muy culpable, e intenté atentar contra mi vida después de la promoción. Pensé en hacer locuras", confesó el arquero.

Huracán 1.jpg Galíndez con gran presente de Huracán

La fuerte confesión de Hernán Galíndez de su pasado en Rosario Central

La sensación de culpa y el dolor no solo afectaron su carrera profesional, sino también su vida personal. "Sé que soy uno de los culpables de lo que pasó ese día, pero a mí me dolió porque era jugador de fútbol e hincha de Central. Fue un momento muy duro de mi vida, no solo en lo deportivo", agregó, reflejando cómo el descenso afectó profundamente su identidad como jugador y como hincha.

Después de ese descenso, Galíndez decidió emigrar a Ecuador, un cambio drástico que lo llevó de jugar ante multitudes en Argentina a partidos con apenas unos cientos de espectadores. "Mucha gente no lo sabe, pero después de que me fui de Argentina, de enfrentar a Riquelme, a Palermo y jugar en este estadio con 40 mil personas en cada partido, me encontré jugando en la Serie B de Ecuador con 200 personas en la cancha", relató, subrayando el contraste y la humildad de su nueva realidad.

Hernán Galíndez contó el difícil momento que vivió antes de llegar a Huracán

Sin embargo, ese cambio también fue un proceso de aprendizaje y superación. "No voy a hacer una locura como en ese momento lo pensé. Fueron momentos muy duros. Hoy puedo soportar cualquier cosa deportivamente después de soportar eso, y soy feliz de haber pasado por eso, de poder superar eso, porque me encontré un día jugando un mundial, y vale la pena ese aprendizaje", afirmó Galíndez, destacando su participación en el Mundial 2022 como un logro personal y profesional.

El partido contra Rosario Central marcó su regreso al Gigante de Arroyito después de 14 años. "Lamentablemente me tocó estar en un momento muy duro de Central. Jugué en este equipo desde los 10 años hasta los 23 que me fui. Hoy fue la primera vez que me tocó jugar en este estadio después de 14 años, y la gente, no todos, pero sí algunos me mostraron su descontento", comentó sobre el recibimiento por parte de algunos hinchas, quienes no han olvidado el dolor del descenso.