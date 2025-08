La durísima confesión de Franco Colapinto sobre su presente en Alpine: "No la estoy pasando bien"

El piloto argentino aún no pudo mostrar su mejor cara con Alpine, y los rumores de una posible salida empiezan a afectarlo.

Franco Colapinto atraviesa uno de los momentos más complejos desde su desembarco en la Fórmula 1. En la previa del Gran Premio de Hungría, el piloto argentino abrió su corazón y habló sin filtros sobre el difícil presente que vive en Alpine. A pesar de su entusiasmo inicial y un debut auspicioso en el GP de Emilia Romaña, los resultados no han acompañado y la presión comienza a sentirse en cada carrera.

"No la estoy pasando bien y necesito un buen fin de semana antes de este parate", confesó el joven piloto en diálogo con ESPN. Con apenas unos días para prepararse para la carrera en el circuito de Budapest —la última antes del receso de verano europeo—, Colapinto intenta recuperar la confianza perdida tras una serie de competencias en las que los inconvenientes técnicos, las decisiones estratégicas y la falta de conexión con el equipo lo dejaron lejos de la zona de puntos.

El mal momento de Franco Colapinto

Desde su llegada a la máxima categoría, Colapinto ha tenido que enfrentar un desafío mayor al esperado. La escudería Alpine, que también atraviesa momentos turbulentos, no logró ofrecerle un entorno competitivo ni el respaldo técnico necesario para exprimir su potencial. Así lo explicó el piloto de Pilar: "Es duro cuando sentís que no viene todo junto. Al final estoy mejorando, pero un fin de semana pasa una cosa; otro, otra. Se van acumulando cosas y no ponemos todo junto".