Deportes La Mañana Marcelo Gallardo La durísima crítica de un campeón del mundo a Marcelo Gallardo por una particular decisión

A pesar de haber formado un plantel repleto de estrellas, River está lejos de mostrar su mejor momento y las críticas a Marcelo Gallardo empiezan a llegar.







Marcelo Gallardo

El regreso de Marcelo Gallardo a River Plate generó una ola de ilusión en Núñez. Después de varios mercados de pases sin grandes refuerzos, el club se movió con fuerza y apostó por nombres de jerarquía para volver a ser protagonista a nivel local e internacional. Sin embargo, a más de tres meses del inicio de la temporada 2025, el equipo no logra encontrar su mejor versión. El juego no aparece, los resultados no convencen y la paciencia comienza a agotarse, incluso entre las voces más respetadas del ambiente futbolero.

Una de ellas fue Daniel Bertoni, campeón del mundo con la Selección Argentina en 1978 e ídolo de Independiente, quien no dudó en realizar un análisis crítico sobre la actualidad del River de Gallardo. En diálogo con F90 (ESPN), el exfutbolista fue contundente: “Le falta funcionamiento, Gallardo no le encuentra la vuelta. No está jugando bien, no es el River contra el que yo jugué, contra esas figuras. No es el River que fue siempre”.

Gallardo 1.jpg Daniel Bertoni Las críticas de Daniel Bertoni a Marcelo Gallardo Más allá del respeto que expresó por el “Muñeco”, Bertoni apuntó directamente a algunas de las decisiones del entrenador en este nuevo ciclo. “Con todo respeto, porque lo aprecio mucho, trajo jugadores de mucha edad...”, remarcó, y comenzó a detallar los casos que, a su criterio, condicionan el rendimiento colectivo del equipo.