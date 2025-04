Los dos ex River y Selección que quiere repatriar Marcelo Gallardo y aún siguen en Europa

El empate agónico frente a Talleres, con gol de Miguel Borja sobre el final, no logró apaciguar las críticas. El equipo no encuentra su mejor forma y, en ese contexto, el futuro de varios jugadores empieza a definirse con antelación. Uno de los casos más comentados es el de Manuel Lanzini, quien había regresado al club en 2023 con el cartel de refuerzo de jerarquía, pero que no logró cumplir con las expectativas.