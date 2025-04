La indignación viral del hincha de River que viajó desde Chubut: "Lamentables los porteños, es una vergüenza"

Fue desde Rawson a conocer el Monumental y no le gustó nada lo que vivió. Después, en las redes se armó debate.

Así, el hincha se refirió tanto a su primera visita a la cancha más grande de Latinoamérica, como “al aliento de los porteños” que, como quedó claro enseguida, no le gustó nada.

Indignado con los porteños

“De Rawson, exactamente, capital del Chubut”, empezó respondiéndole al periodista a la vez que mostraba con orgullo la bandera que había llevado y en la que se leía el nombre de la ciudad.

Pronto, su entusiasmo por haber viajado dio paso a la desilusión y, todavía más, indignación por la actitud de los hinchas durante el partido.

Hincha de River indignado.mp4

“Es la primera vez que venimos y la verdad que… Venimos siguiendo a River hace mucho. Ahora queríamos ver en vivo el tema de la tribuna”, continuó diciendo.

Lo que siguió fue un golpe directo a los riverplatenses de Buenos Aires. Sin guardarse nada, exclamó: “Lamentables los porteños, perdón que lo diga. No cantan. ¡No canta nadie! Es una vergüenza, no cantan, y ese es otro factor que no apoya al equipo”, opinó el hombre de Rawson.

Tras la viralización de sus declaraciones, se generó un debate en las redes, con hinchas que coincidían con él en referencia a la frialdad que bajó de las tribunas del Monumental durante grandes lapsos del partido contra Talleres de Córdoba, y otros que le reprochaban su supuesta actitud “anti-River”.

Alguno le llegó a decir “hacete de Boca”, directamente. Aunque también hubo comentarios tan indignados como los de él, como el de un usuario que dijo: “Y qué querés que te diga… Tiene razón el viejo, un frío en el orto tienen los porteños…”.

Lo que se le viene a River

En cualquier caso, la opinión del hincha de Rawson y las respuestas no hicieron más que mostrar que el humor de los hinchas del Millonario no es el mejor, ante la actualidad del equipo de Gallardo que suma partidos sin lograr mostrar un juego convincente.

Con tres fechas por jugarse del Torneo Apertura, el próximo compromiso de River será contra Gimnasia y Esgrima La Plata, por la 14ª jornada del certamen. En esta oportunidad no habrá lugar para cuestionamientos a los hinchas porque el partido se disputará en el Bosque platense, este viernes a las 17.

También será de visitante el próximo compromiso de River por la Copa Libertadores, en la que lleva acumulados un triunfo y un empate en sus dos primeras presentaciones. El miércoles 23 el Millonario jugará en Ecuador ante Independiente del Valle.