Tiembla River: cuál es la lesión y cuántos partidos se perderá Paulo Díaz

El defensor chileno no pudo completar el encuentro frente a la T y ahora se confirmó la gravedad de su lesión que lo marginará por unas semanas

En la noche de domingo en el estadio Monumental, River Plate no pudo como local ante Talleres de Córdoba y terminó empatando 1 a 1 con un gol agónico de Miguel Borja, y si bien el equipo volvió a estar en debe desde lo futbolístico, lo más preocupante para Marcelo Gallardo pasó por Paulo Diaz, quien se retiró lesionado.

Luego de realizarse estudios en la mañana de este lunes, se confirmó que el defensor de River sufrió un desgarro en el isquiotibial que lo marginará de los próximos compromisos. Quedó descartado para los duelos ante Gimnasia e Independiente del Valle, y su presencia en el Superclásico ante Boca dependerá de una recuperación récord.

Teniendo en cuenta que un desgarro menor demanda al menos quince días de recuperación, todo indicaría que Paulo Díaz no podrá estar presente en el cruce ante Boca, que se disputará el 27 de abril. En ese caso, su regreso podría darse recién en el partido frente a Vélez, a comienzos de mayo.

Sin embargo, si responde bien al tratamiento, cuida la zona y se lo arriesga físicamente, existe una mínima posibilidad de que Marcelo Gallardo pueda contar con él para el Superclásico. Un riesgo que el Muñeco podría evaluar, considerando que Díaz y Martínez Quarta hoy por hoy son la dupla central titular.

De manera confirmada, el trasandino se perderá dos encuentros clave para River. El primero será este viernes 18 de abril ante Gimnasia en el Bosque, desde las 17:30. Y el segundo, el miércoles 23 a las 21:30 en Quito frente a Independiente del Valle, por la tercera fecha de la Copa Libertadores.

Gallardo se peleó con un periodista en la conferencia de prensa

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/i/status/1911608295535628694&partner=&hide_thread=false El Muñeco Gallardo contó que dudó en ir a la conferencia de prensa en el Más Monumental y luego pidió "RÁPIDO" en la última pregunta... ¿Estaba apurado?#SportsCenter pic.twitter.com/1IaelA0d0R — SportsCenter (@SC_ESPN) April 14, 2025

En conferencia, un periodista le preguntó por los silbidos del público al final del partido, y Gallardo no ocultó su molestia: “Preguntame por el partido, hablemos de fútbol. ¿Si yo te repruebo tu pregunta no te afectaría? ¿Cómo no les van a afectar los silbidos a los jugadores? Somos seres humanos. Está en la capacidad de cada uno asimilarlo y sortearlo. Estamos expuestos todo el tiempo”.

Luego amplió: “Los silbidos pueden afectar a los jugadores porque son humanos, pero cuando llegás a este lugar, tenés que conocer la exigencia que hay”.