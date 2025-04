Polémica con Marcelo Gallardo, no quería ir a la conferencia de prensa y se peleó con otro periodista

Marcelo Gallardo no ocultó su enojo tras otro decepcionante empate de River, esta vez frente a Talleres de Córdoba.

En una noche cargada de emociones en el estadio Monumental, River Plate rescató un empate 1-1 ante Talleres por la fecha 13 del Torneo Apertura. Sin embargo, el resultado no dejó satisfecho a nadie, mucho menos a Marcelo Gallardo, quien terminó protagonizando una conferencia de prensa más que polémica.

El equipo de Núñez suma su cuarto empate consecutivo en el torneo, el séptimo en total, y la preocupación crece. El Millonario domina los partidos, genera chances, pero no concreta. Esa fue, de hecho, la principal autocrítica que dejó el “Muñeco” en la conferencia de prensa posterior al encuentro. “El análisis es claro: generamos expectativa como equipo que puede producir más de lo que produce y no se concreta lo que se produce. Generamos situaciones, no concretamos y no podemos ganar. Y sin goles no podés ganar, nos está faltando eso”, explicó, visiblemente contrariado.

Marcelo Gallardo sin ganas de ir a la conferencia de prensa

Gallardo no escondió su fastidio ni siquiera al hablar con la prensa. De hecho, confesó: "Estaba dudando si venía o no venía para hablar de lo mismo, y digo ‘fa, voy a ir y tratar de hacerla corta’. No tengo mucho más para decir que esto”. En apenas diez minutos respondió solo cuatro preguntas —cuando usualmente las conferencias superan las diez—, y pidió explícitamente que la última se hiciera “rápido”.

Más allá del tono lacónico de la conferencia, el DT dejó conceptos profundos sobre la actualidad del equipo y el peso que supone estar al frente de un club como River. Habló sobre la dependencia del gol de Miguel Borja, el único delantero que ha podido convertir con cierta regularidad: “No podemos ser Borjadependientes en los goles. Me encantaría que estuviéramos hablando de la gran cantidad de situaciones que generamos y que todos conviertan goles, no solamente Borja”. Las estadísticas lo respaldan: el equipo lleva apenas 15 goles en 17 partidos, con un promedio preocupante de 0,88 por encuentro.

Embed El Muñeco Gallardo contó que dudó en ir a la conferencia de prensa en el Más Monumental y luego pidió "RÁPIDO" en la última pregunta... ¿Estaba apurado?#SportsCenter pic.twitter.com/1IaelA0d0R — SportsCenter (@SC_ESPN) April 14, 2025

El enojo de Marcelo Gallardo contra un periodista

Cuando se le preguntó por los silbidos del público al final del partido, Gallardo no ocultó su molestia. “Preguntame por el partido, hablemos de fútbol. ¿Si yo te repruebo tu pregunta no te afectaría? ¿Cómo no les van a afectar los silbidos a los jugadores? Somos seres humanos. Está en la capacidad de cada uno asimilarlo y sortearlo. Estamos expuestos todo el tiempo”, lanzó, con tono serio. Luego amplió: “Los silbidos pueden afectar a los jugadores porque son humanos, pero cuando llegás a este lugar, tenés que conocer la exigencia que hay”.

Pese a las dificultades, Marcelo Gallardo dejó en claro que no es momento de bajar los brazos. “Hay que seguir para adelante convencidos de lo que se hace, mismo en la dificultad, mismo cuando está esa sensación que puede llevar a confusión. Tenemos que ser honestos con lo que estamos haciendo. Después, esto es fútbol. No hay que esconderse, hay que seguir”, afirmó con determinación.