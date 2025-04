La defensa de Marcelo Gallardo tras una nueva frustración en la Copa Libertadores

“Me iría preocupado si el equipo no hubiera tenido el control de partido o no hubiera generado situaciones. Pero viendo el análisis, hubo un equipo que intentó siempre y un rival que se defendió y casi no nos pateó. Erramos un penal y tuvimos seis o siete situaciones claras de gol con juego, no es que no hubo juego. Me iría preocupado si no hubiera visto eso. Nos faltó el gol, esto se gana con goles y nos faltó la contundencia", arrancó el Muñeco Gallardo.