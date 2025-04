El video viral de Franco Mastantuono que enloquece a los fans de River

Mientras River atraviesa un presente irregular que preocupa tanto a Marcelo Gallardo como a los hinchas, hay una certeza que crece con cada partido: Franco Mastantuono no solo representa el futuro del club , sino que ya es su mejor presente. Con apenas 17 años, el juvenil se ganó un lugar protagónico dentro del equipo y volvió a destacarse como la gran figura en el reciente empate 1-1 ante Talleres en el Monumental, por la fecha 13 del Torneo Apertura. Y en las últimas horas un video mostrando sus mejores jugadas se volvió viral en las redes sociales.

En un equipo que todavía no logra encontrar un funcionamiento colectivo sólido y sufre por la falta de gol, Mastantuono brilla con luz propia. Ante Talleres, no solo fue el más claro de los dirigidos por Gallardo, sino que también mostró una madurez impropia para su edad: jugó los 98 minutos, tuvo 82 toques de pelota, completó 30 de 37 pases intentados, y fue el que más generó en ataque.

No es normal hacer esto con 17 años. pic.twitter.com/dDwMiW7Nqn

Más allá de sus números, su influencia emocional y futbolística es cada vez más evidente. En un Monumental impaciente, que bajó silbidos y reproches tras no poder vencer a un rival directo, fue el juvenil quien asumió la responsabilidad, pidió todas las pelotas y buscó desequilibrar constantemente. Aún con margen para corregir aspectos puntuales, como el uso de su pierna derecha —teniendo en cuenta que suele recostarse sobre ese sector del campo—, Mastantuono es el agua en el desierto de un River sediento de juego.

Mastantuono 2.jpg Franco Mastantuono

El consejo de Mariano Closs a Franco Mastantuono

El periodista Mariano Closs, desde su programa F12 en ESPN, también destacó su actuación, aunque le dejó un consejo: "Franco, te pido una al segundo palo y otra con empeine". El relator, que sigue su crecimiento desde las divisiones inferiores, no escatimó en elogios: "River tiene gran dependencia de conducción de Mastantuono, muchísima dependencia de él. Es todo de él, que parece no tener límite, a diferencia de otros. Es un crack, es distinto, un fenómeno. Lo pido desde que tenía 16 años y no jugaba. Hace cosas maravillosas, pero tiene que elegir mejor".

Incluso el propio Franco Mastantuono fue autocrítico tras el encuentro. Reconoció que se equivocó en algunas decisiones en los últimos metros, aunque la suerte tampoco estuvo de su lado: ese disparo que dio en el palo pudo haber sido el gol que cambiara todo. Sin embargo, su actitud dentro del campo no pasó desapercibida ni para los hinchas ni para los analistas.