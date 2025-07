La durísima crítica de un periodista contra Marcelo Gallardo

“Bueno,, yo no quiero hacer un programa de hace un año. Los problemas son de Gallardo. El que se equivocó es Gallardo. El que cometió errores es Gallardo. Y el que lo tiene que solucionar es Gallardo”, señaló Anello, elevando el tono de la crítica. Para el conductor, el DT no solo fue el responsable de las últimas incorporaciones fallidas, sino que deberá ser también quien encuentre las soluciones.

Y fue más allá: “¿Cómo lo va a resolver? Con estos jugadores no lo resuelve. Con el mismo criterio te digo, no lo va a resolver. Con Meza en la cancha no lo resolvés, con Galoppo en la cancha no lo resolvés, con Simón en la cancha no lo resolvés. Ya está, vas a tener que traer otro futbolista para resolver estos problemas”, remarcó.

Las críticas a Marcelo Gallardo por sus refuerzos

Anello también recordó que no es la primera vez que un cuerpo técnico se equivoca con los refuerzos: “No va a ser ni la primera ni la última vez que un técnico se equivoque en traer futbolistas y lo va a tener que reemplazar. Antes de Gallardo hubo entrenadores que trajeron tres cincos: Kranevitter, Fonseca y Villagra. Y se equivocaron. Y se equivocaron y hoy no está ninguno de los tres”, señaló, trazando un paralelismo con otras etapas del club.

El periodista concluyó su monólogo con una advertencia a quienes lo acusan de ser anti-Gallardo: “Bueno, Gallardo se equivocó con Galoppo, se equivocó con Meza y tendrá que traer otro que funcione para que River tenga otra funcionalidad. Punto. Ahora, ustedes por despecho o bronca a Gallardo lo quieren poner en un paredón como si fuese el único técnico en el mundo que se equivoca en dos jugadores. Gallardo, a ver, pero por eso, muchachos, que quede claro: Gallardo se equivocó”.