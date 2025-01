La durísima crítica de una estrella del fútbol contra el Cholo Simeone

"El partido no lo vi. Me contaron episodios que pasaron… como los hay desde hace cien años. No sé qué les sorprende", lanzó el técnico del Atlético en conferencia de prensa, insinuando que los arbitrajes han favorecido históricamente al Real Madrid. Las declaraciones no tardaron en generar revuelo y encendieron la chispa de un cruce dialéctico que se extendió a jugadores y cuerpo técnico del equipo rival.