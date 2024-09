La estrella de Atlético Mineiro que enfrentará a River y sueña con jugar en Boca: "Que me llame Román"

Deyverson , conocido por su paso por Palmeiras, no solo se destacó por sus goles en el Mineiro, sino también por su particular vínculo con el fútbol argentino. En el pasado, el delantero confesó su admiración por Boca Juniors y expresó abiertamente su deseo de jugar en el equipo de La Ribera, lo que añade un condimento especial a la serie contra River.

"Si un día me suena el teléfono y me dicen: 'Deyverson, vení a jugar a Boca', me encantaría. Boca es un club que siempre va al frente, como yo", afirmó en una entrevista con Olé en el 2023, cuando aún vestía la camiseta de Cuiabá.