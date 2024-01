La estrella del torneo que se va a Europa a horas de debutar en la Copa de la Liga

El mercado de pases en el futbol argentino se extendió una semana más de lo previsto (cerrará el 2 de febrero) y los clubes ruegan que sus jugadores no tomen la decisión de marcharse ya que cambia parte de la planificación para la temporada 2024 donde muchos clubes tienen varios frentes abiertos con torneos internacionales a la vista.

Ante esta situación, los clubes sueñan con retener a sus futbolistas para tener un plantel largo y no sufrir ante eventuales lesiones y, también, que las figuras no se escapen al fútbol exterior como viene pasando en los últimos años del fútbol argentino, donde las ofertas europeas generan una atracción particular en los clubes que necesitan del dinero ante las complicada situación económica que atraviesa Argentina.