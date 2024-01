Frank Fabra habló por primera vez sobre su expulsión en la final de la Copa Libertadores

El colombiano no jugaba con la azul y oro desde aquel encuentro contra Fluminense en el Maracaná . De hecho, mucho se especuló con que no volvería a ponerse la camiseta y, tras ocho años en el club, se marcharía al exterior poniéndole fin a su ciclo.

El silencio, que duró meses, finalizó hoy luego del empate entre el club de la Ribera y Platense en Vicente López, donde el colombiano fue la figura del equipo y creó las situaciones más importantes en ataque. En diálogo con la prensa, explicó lo que ocurrió aquél día.

Frank Fabra habló de la expulsión y de su futuro en Boca

"Cometí un error que fue la expulsión. Como lo saben mis compañeros, en ese momento me enfoqué más en el penal, estaba más dolido por el penal, entonces ahí empieza mi alegato contra el árbitro y más contra el jugador de ellos que me empezó a decir que no me tirara, negro, muchas cosas”, reveló Fabra.

“Entonces me enfoqué más en eso ahí, así que no pasa nada, me hago cargo de mi error”, amplió sobre lo sucedido. Ante las consultas sobre su posible salida, dejó entrever que por el momento continuará en el club al afirmar que “vamos a seguir trabajando para mejorar".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/SC_ESPN/status/1751395225015050732&partner=&hide_thread=false "COMETÍ UN ERROR QUE FUE LA EXPULSIÓN..." Frank Fabra habló sobre la final de la CONMEBOL #Libertadores y la jugada que lo tuvo como protagonista.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/yz4ozuuco6 — SportsCenter (@SC_ESPN) January 28, 2024

En los próximos días, además de la competencia que mantiene con Saracchi, se espera que Boca contrate a un nuevo lateral izquierdo. Lautaro Blanco, el ex jugador de Rosario Central y actual jugador del Elche de España, está cerca de transformarse en el tercer refuerzo del equipo.

Juan Román Riquelme lo señaló como “una gran oportunidad” y se espera que el Xeneize adquiera el 50% de su ficha. De esta forma, Frank Fabra podría quedar aún más relegado, motivo por el cual se empezó a hablar de que existían ofertas desde el exterior.

Las posibles ofertas por Frank Fabra

Uno de los mercados que se interesó en el lateral de Boca fue la MLS. En concreto, el Portland Timbers estaría interesado en entablar negociaciones para llevarse al jugador que tiene contrato hasta finales de 2025. Con la llegada de Blanco, el Consejo de Fútbol no vería con malos ojos dejarlo ir.

Esto ocurre mientras el equipo de Estados Unidos sufrió una baja sensible en ese sector, con la lesión de su lateral Claudio Bravo, que estará de baja aproximadamente durante cuatro meses. Desde el club de la Ribera dejaron en claro que aún no hubo ningún ofrecimiento formal por el jugador.