Así defendió el DT de Boca el "fracaso" de su primer partido en la Copa de la Liga

Lo cierto es que este sábado pareciera que hubo dos Boca : el de los primeros 45 minutos donde no pudo hacer pie y se encontró con un duro calamar y el de la etapa complementaria donde cargó energía con el ingreso de algunos suplentes y pudo generar algunas ocasiones que podían terminar en el gol que le de la victoria.

Luego del primer partido oficial de Martínez como entrenador del elenco azul y oro, habló con la prensa y alegó que la primera parte fue costosa: “En la primera parte no logramos fijar la idea con la línea 5 de ellos, entonces la intención de salir con los laterales bajo nos hacía jugar bajos. La ventaja la teníamos en los duelos individuales y no tanto en la circulación, con un campo de juego que no era el mejor para la circulación", detalló.