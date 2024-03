La ex de un integrante de La Scaloneta contó quién organiza las fiestas de los jugadores

"Cuando doy por hecho la separación, me habla una chica y me dice que en octubre del 2021 hubo una fiesta, donde estuvo Exequiel con dos jugadores", comenzó relatando Yésica, quien describió un encuentro clandestino que terminó en escándalo en un departamento en Puerto Madero. Aunque evitó revelar nombres por razones legales, señaló que una persona de la AFA estaría detrás de estas fiestas: "Hay una mujer en AFA. Ella se encarga de organizarlas. Después se hace la amiga de las mujeres de los jugadores".

Qué dijo la ex de Exequiel Palacios sobre la Scaloneta

Yésica Frías, en exclusiva con Socios del Espectáculo, profundizó sobre la situación del departamento: "Él no me quiere sacar de este lugar, pero no lo quiere terminar de pagar, y la plata que falta no es nada para él. Él me lo dijo, que él no lo iba a terminar de pagar porque no sabía si le iba a quedar a él o no". La mujer manifestó su deseo de obtener lo que le corresponde y firmar el divorcio, indicando que está tramitándose en un juzgado alemán.

Scaloneta 2.jpg Yésica Frias puso en jaque a la Scaloneta

Además, la ex esposa dejó entrever posibles represalias si continúa hablando: "Yo creo que el día que yo hable y cuente las intimidades de lo que pasó entre nosotros y la intimidad de la familia y las cosas que yo sé que él me contó que no conté de la Selección... A él le conviene que yo me calle la boca". Ante la amenaza de perder algunos objetos valiosos, como la medalla de Argentina campeón, Yésica afirmó: "Voy a venderlas para saldar esta deuda, voy a subastar todo para pagar mi casa".