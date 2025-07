La exigencia de Franco Colapinto para poder mostrar su mejor nivel en medio de los rumores de salida de Alpine

El piloto argentino aún no logró mostrar su mejor versión en Alpine, y los rumores de un reemplazo empiezan a sonar más fuertes.

Un año después de su debut en la Fórmula 1, Franco Colapinto regresa a Silverstone , el mítico circuito inglés donde comenzó a forjar su historia en la máxima categoría del automovilismo. Fue el 5 de julio de 2024 cuando el piloto bonaerense participó de la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Gran Bretaña con Williams. Su desempeño no pasó desapercibido para James Vowles, director del equipo británico, y semanas más tarde, Colapinto fue confirmado como piloto titular para las últimas nueve fechas de la temporada.

"CUANDO ME DEN UN AUTO TOP VAMOS A PODER EVALUAR UN POCO MEJOR" Franco Colapinto habló sobre los RUMORES de su futuro en Alpine #BritishGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Premium pic.twitter.com/1Ubt9oKPf5

El propio piloto se refirió al tema con naturalidad en una entrevista con ESPN: "Los rumores siempre están y en un deporte como la Fórmula 1 estuvieron siempre y van a seguir estando. Hay que acostumbrarse un poco a eso". Con los pies sobre la tierra, agregó: "Yo quiero estar enfocado en lo mío. Nuestro objetivo, primero que nada, es mejorar un poco el auto y sentirnos un poco más cómodos. Cuando me den un auto top, ahí vamos a poder evaluar un poco mejor. Cuando yo no esté haciendo el trabajo que esperan o no esté sumando los puntos que se esperan, veremos. Pero ahora el enfoque es mejorar como equipo y después enfocarnos en lo demás. Mirá Checo, en estos años cuántas veces lo bajaron del auto. Tengo ganas de seguir trabajando con el equipo y hay mucho para seguir haciendo".

Colapinto 1.jpg Franco Colapinto

Franco Colapinto habló sobre su próximo Gran Premio

El joven de Pilar, de 21 años, también se tomó un momento para analizar el desafío técnico que representa Silverstone para su monoplaza: “Probablemente no sea la pista más fácil para nosotros en términos de sensibilidad de la unidad de potencia. Estamos trabajando duro como equipo para mejorar las cosas. Estamos haciendo mucho trabajo detrás para mejorar, especialmente de mi lado. Los viernes son muy importantes cuando empezás un paso atrás. Entonces, es complicado”.

Y amplió sobre el trabajo del equipo y los objetivos inmediatos: “En general estamos avanzando para llegar adonde queremos, poner todo junto y haciendo que el auto sea más predecible, más fácil de conducir para los pilotos en esas condiciones extremas como pasó en Austria. Se vuelve extremadamente complicado para nosotros y hay mucho trabajo para mejorar nosotros también, para ayudar al auto y mejorar en todos los aspectos en este momento. En el equipo fueron muy solidarios y no pierden la motivación. Eso es importante. En este deporte se puede subir o bajar muy rápidamente. Como equipo estamos avanzando y tratando de hacerlo lo mejor posible”.