La extraña excusa de Miguel Ángel Russo para explicar la derrota de Boca

El entrenador no evitó referirse a la jugada más polémica de la noche: el primer gol de Clever Ferreira, tras una acción previa que, según él, debió haber sido invalidada por falta. "El primer gol es foul a Paredes, es grande el foul, el réferi no cobra nada. Lo tiran y el réferi estaba al lado, nada más", reiteró, visiblemente molesto con la decisión arbitral.

La crítica al árbitro Hernán Mastrángelo se repitió en varias ocasiones durante su exposición: “Vuelvo a repetir: perdemos porque el referí no dio un foul. Fue un foul muy grande a Paredes, lo tiran y el referí estaba al lado. Parece que no, pero eso tiene mucho que ver”. Según estadísticas que circularon luego del encuentro, Russo mencionó al árbitro en nueve oportunidades durante la conferencia.

Más allá del fallo arbitral, el DT destacó aspectos positivos en el funcionamiento de su equipo: “Hoy me gustó, tuvo la pelota, mucha movilidad, por fuera, de los dos lados. Hubo muchas cosas buenas. El rival era sabido que iba a esperar, no me quejo de nada, sí del gol que es falta”.

Miguel 2 Miguel Ángel Russo

El pésimo momento de Boca

Con esta derrota, Boca llegó a diez partidos sin conocer la victoria y continúa sin poder levantar cabeza en el actual ciclo de Russo, quien aún no ganó desde su regreso al banco de suplentes. “Jugamos en cinco días algo difícil, duro. Hay que tener la tranquilidad necesaria”, afirmó en referencia al próximo compromiso ante Huracán por el torneo local, otro desafío que se torna clave para intentar revertir el presente.

Sobre cómo revertir el mal momento, Russo fue claro: “Se lo levanta hablando. Ahora hay que seguir buscando y tener la tranquilidad necesaria. Hicimos cosas suficientes como para ganar el partido... tenemos que seguir buscando, equilibrándonos y salir de todo esto, por la gente de Boca y nosotros también”.