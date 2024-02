La feroz defensa de Bochini para el Independiente de Tévez

Como en numerosas oportunidades desde que el ex delantero arribó al conjunto de Avellaneda, Bochini le brindó su apoyo. En este caso, y tras una dura caída frente a su máximo rival, el ídolo destacó su trabajo en el club: "Cuando llegó Tevez Independiente era un equipo que no ganaba ni dos partidos seguidos. Con Tevez levantó muchísimo. Lo salvó del descenso. Ahora tiene la chance de clasificar”.

Luego, ante una consulta, respondió: “¿Si Tevez es un aprendiz? No, no, no. Está haciendo una buena campaña. Acá los técnicos dependen de los jugadores que tienen. River, Boca y Racing tienen planteles a los que les podés exigir ganar un campeonato. Independiente no, pero quizás también se le puede dar".

Por otro lado, en torno al derbi con Racing, analizó: "Fue un partido con pocas llegadas a los arcos. No hubo posibilidades de gol. El partido pintaba para un 0-0, pero Zuculini metió un gran pase a Martínez y ahí se terminó el partido. Independiente pudo haber dado algo más”.

“En el primer tiempo lo mejor fue Luna. Racing marcó bien, es un equipo que de visitante juega con mucha gente del medio hacia atrás. A Independiente le costó mucho. Fue un poquito más que Independiente, tiene un plantel con jugadores más cotizados. El equipo de Tevez se está armando de a poco", agregó.

Y para finalizar expresó: "Estos partidos son todos muy parejos. Independiente tiene que levantarse rápido. Contra Racing tiró muchos pelotazos por querer llegar rápido al arco contrario.Se le hizo difícil porque Racing tiene jugadores que van bien de arriba".