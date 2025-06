La final de Platense y Huracán: la mala noticia que recibieron los clubes grandes

Los clubes del fútbol argentino miran con atención el desarrollo de la final del torneo Apertura que definen Huracán y Platense en el estadio Madres de Ciudades de Santiago del Estero. No pondrán allí los ojos solo por lo vistoso que puede brindar futbolísticamente, sino que los clubes analizan todos los números para clasificar a los trofeos internacionales.

Esta final puede traerle dolores de cabeza a un Boca que en los últimos meses viene de golpe en golpe por resultados futbolísticos que no aparecen ni brindan calma. El tema en discusión es la tabla anual para acceder a las copas: es que allí tan solo dos pasajes, y ambos equipos que hoy disputan la final están lejos de esas posiciones lo que confirmaría que, en caso de que no ocupen esas dos plazas, no se liberará cupo. Por este motivo se generaría una competencia directa para meterse por completo en el podio de la anual.