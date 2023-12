La firme decisión de la dirigencia de River sobre el futuro de Martín Demichelis

Tanto Jorge Brito , presidente de la institución, como Enzo Francescoli , que se desempeña como director deportivo del club, no tienen pensado interrumpir el contrato de Micho en el corto plazo y le darán su total confianza de cara al 2024 -vence en diciembre de 2025-, que tendrá varios desafíos. En primera instancia, los altos mandos de La Banda consideran que la tarea del técnico fue más que positiva en cuanto a los resultados -fue campeón del campeonato doméstico- y entienden que las críticas de los hinchas están vinculadas al nivel de juego del equipo.

Por otra parte, los altos mandos confían en que los cortocircuitos internos causados por supuestas filtraciones que el exdefensor del Bayern Munich habría realizado ante la prensa acaben por cicatrizarse en el corto plazo. Lógicamente, la prioridad principal pasará a ser la Copa Libertadores: River no solo no la gana desde 2018 en aquella icónica final ante Boca en Madrid, sino que no pudo superar los octavos de final en las últimas dos ediciones.

"No me voy a dejar hundir por el mundo externo. No leo nada de lo que se dice en los medios, soy inmensamente feliz y lo seré hasta el último día que sea el entrenador del club. Tengo la total fortaleza y entereza para agarrar el auto, ir al River Camp, pararme enfrente del grupo y hacer entrenamientos", había afirmado ayer el entrenador. El respaldo de la directiva, hasta ahora, sigue en pie.