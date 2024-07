La foto de Julián Álvarez que desató un escándalo familiar

Julián-Fanática.jpg

Más allá de esta situación, no habría inconvenientes mayores en la relación producto de lo sucedido en el Hard Rock Stadium teniendo en cuenta que solo se trató de cumplirle el deseo a una fanática.

Atlético de Madrid, interesado en Julián

Julián Álvarez aparece entre los jugadores más codiciados del mercado de pases y varios clubes lo tienen en el radar para poder reforzar sus planteles debido al aporte futbolístico y personal que puede darle el cordobés al fútbol europeo. Atlético de Madrid es uno de las instituciones que sueña con la Araña.

El equipo de la capital española tiene entre sus planes incorporar el reemplazo de Álvaro Morata que se fue de la institución para desembarcar en el Milan de Italia y pasar al club que lucha por el Scudetto. Ante la salida del delantero que consiguió la Eurocopa con la Selección española, el presidente del Atleti Enrique Cerezo habló sobre la posibilidad de incorporar al jugador formado en River a las filas del entrenador Diego Cholo Simeone.

"Ya te he dicho antes que todos son magníficos jugadores. La verdad es que, hasta ahora, todo lo que tenemos son proyectos. Está el equipo técnico trabajando continuamente. Creo que están haciendo un buen trabajo y cuando tengamos alguna cosa en firme no dudéis de que aparte que ya la sabréis, lo comunicaremos”, dijo en una entrevista, bajándole la espuma a la posibilidad de incorporar al jugador que busca sumar más minutos en el Manchester City de Pep Guardiola.

Julián-Cerezo-Portada.jpg

En diálogo con la prensa Cerezo habló sobre la salida del delantero español: “Morata ha decidido marcharse. Nosotros no le hemos puesto ningún problema. Este es un equipo donde cada uno juega, donde quiere jugar, que es lo que yo siempre digo, que los jugadores juegan donde quieren jugar. Por lo tanto, no ha habido ningún problema. Es un magnífico jugador, un magnífico capitán de la selección española y yo creo que realmente va a triunfar en el mundo”,