La foto que publicó Daniel Osvaldo este lunes: ¿vuelve al fútbol?

A dos semanas de lo que fue su alarmante pedido de ayuda en sus redes sociales confesando su adicción a las drogas y el alcohol, el ex futbolista de Boca compartió una foto suya en Instagram donde se lo ve sonriendo, con la camiseta del “Lobo” de Maradona y con la frase “volviendo a ser yo. Que tengan una buena semana”.

El ex delantero ítalo-argento, que también confesó estar bajo tratamiento psiquiátrico, acompañó la historia con la famosa canción “Here Comes the Sun” de la mítica banda inglesa, Los Beatles.