La frase del Pollo Vignolo al aire en ESPN que dejó en claro de qué equipo es hincha

Mucho se habla sobre los clubes de lo que son hinchas los periodistas, sobre todo porque muchos no quieren decirlo y aunque otros sí lo dicen, muchas veces son acusados de mentir para no decir realmente de qué cuadro son. Y ese parece ser el caso del Pollo Vignolo, conductor de ESPN, quien ha dicho en varios ocasiones ser hincha de All Boys, pero que en muchas ocasiones se lo ha acusado de ser hincha de otros equipos.