La frase sin filtro de Guardiola que marcará el futuro del Diablito Echeverri

El entrenador del Manchester City no convocó al ex River y lanzó un mensaje indirecto para el joven jugador.

Claudio Echeverri vive un sueño compartiendo equipo con las grandes estrellas del fútbol internacional como son los jugadores del Manchester City , sin embargo está atravesando un momento incómodo en el plantel al no encontrar el rodaje deseado en el fútbol europeo. Para su contra el entrenador Pep Guardiola no da señales de hacer de sus servicios en el primer equipo y todavía aguarda por un espacio para viajar con el plantel a una convocatoria.

El entrenador español aún no ha hecho uso del joven futbolista de 19 años y no hay miras de que realice a corto plazo. Sin embargo, Pep ha hecho público su malestar por tener que dejar afuera de la convocatoria a dos jugadores. : “No me gustan los planteles grandes. Ahora, uno o dos jugadores ni siquiera pudieron viajar a Goodison Park. Es terrible, horrible. No tiene sentido para esos jugadores. Ni siquiera van al banco, se quedan en casa. Se van a sus casas y dicen: ‘¿Qué hago aquí?‘. No pueden hacer su trabajo".