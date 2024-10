La frase de Gaby Milito tras la victoria con River que anticipó cómo será la vuelta

Gaby Milito, el entrenador de Atlético Mineiro , optó por la cautela tras la contundente victoria de su equipo por 3-0 frente a River Plate en el partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores 2024. A pesar del abultado resultado en Belo Horizonte, el técnico argentino dejó en claro que la eliminatoria "no está terminada" y que el conjunto brasileño aún tiene un desafío por delante en el Estadio Monumental, donde se jugará el partido de vuelta.

El Mineiro se impuso con dos goles de Deyverson y uno de Paulinho, en un partido donde dominaron a los de Marcelo Gallardo desde el primer minuto. Sin embargo, Milito, conocido por su estilo reflexivo y tranquilo, prefirió no relajarse. “Marcamos una diferencia que no dice nada. La definición será en Buenos Aires: sé a dónde vamos, sé lo que es el campo de River con su gente, sé la mentalidad de Gallardo y la calidad de sus jugadores. Solamente hemos tenido una gran actuación con un muy buen resultado, pero hay que seguir. Todavía no terminó la eliminatoria”, afirmó en la conferencia de prensa posterior al partido.