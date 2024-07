La frase viral que el Dibu Martínez hizo antes de jugar la final de la Copa América

La final contra Colombia no solo representa la posibilidad de un nuevo título para Argentina, sino también un reencuentro con un rival histórico y una oportunidad para revivir aquella noche mágica de 2021. "Creo que hay que seguir apoyando, no solo los hinchas, sino toda la gente, los periodistas, tenemos que estar todos unidos en este momento. No es fácil llegar a otra final, hay que entender que no siempre pasa, hoy en día lo logramos de vuelta, jugamos tres seguidas. Hay que disfrutar como argentinos, ser positivos, tirar todos para adelante, nada de críticas y terminar esto como lo empezamos", recalcó el arquero.

Dibu Martínez 1.jpg Dibu Martínez

El gran momento del Dibu Martínez

La seguridad y el carisma de Dibu Martínez son un reflejo del espíritu de la Selección Argentina, un equipo que ha aprendido a competir y a ganar en los momentos cruciales. Desde el inicio del ciclo de Lionel Scaloni, Argentina ha mostrado una consistencia y una determinación que la han llevado a estar entre los mejores del continente de manera constante.

En la práctica del jueves, se pudo ver a los jugadores enfocados y trabajando en cada detalle táctico y técnico. El entrenador Lionel Scaloni ha sabido construir un equipo sólido y versátil, capaz de adaptarse a diferentes circunstancias y rivales. La final contra Colombia será un desafío, pero el plantel está preparado y motivado para enfrentarlo.