La fuerte autocrítica de Javier Mascherano tras el mal debut de la Selección

En un emocionante empate 1 a 1 entre la Selección Argentina Sub 23 y Paraguay en el Preolímpico de Venezuela, el director técnico, Javier Mascherano , vivió un festejo lleno de intensidad. Recordando el primer encuentro del año pasado ante los guaraníes, donde la derrota marcó el destino temprano del equipo en el Campeonato Sudamericano Sub-20, el "Jefecito" mostró un desahogo palpable sobre la línea de cal.

"Fuimos el equipo que llevó el peso del partido, el que generó más situaciones", expresó Mascherano, destacando el esfuerzo del equipo y señalando la importancia de no perder, considerando cómo se desarrolló el juego. El empate llegó de la mano de Luciano Gondou, quien anotó en el minuto 90, permitiendo a Argentina soñar con la clasificación a París 2024.

Respecto al penal cometido por Nicolás Valentini a Leonardo Rivas, que condujo a la apertura del marcador por parte de Paraguay, Mascherano mantuvo una visión ambigua: "El penal a mi criterio es dudoso. Puede que haya sido y puede que no. No me gusta hablar demasiado de los arbitrajes".