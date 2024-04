La fuerte banca del Cuti Romero a una figura de Brasil luego que cuente su gran drama

El argentino también compartió su preocupación por el bienestar emocional de su colega: "Principalmente quiero que esté bien, porque es un gran chico. Espero que se acomoden las situaciones personales que hicieron que no la pase bien. El fútbol es lo de menos".

Por otro lado, Romero reconoció que, si bien es un tema personal, es fundamental brindar apoyo a quienes lo necesiten: "Sé que la pasó mal. Hablamos todo el tiempo y sé que no la pasó de la mejor manera. Tuvo algunos problemas personales pero lo importante es que él se encuentra bien, se encuentra feliz. Esperemos que esté bien, que siga así".

Que había dicho Richarlison, el compañero de Cuti Romero en el Tottenham

Es que Richarlison contó hace unas semanas la fuerte depresión que vivió en los últimos meses. "Antes de ir a entrenar así yo prefería volverme a mi casa. Quería volver a mi habitación porque no entendía qué estaba pasando en mi cabeza. Le dije a mi padre que quería rendirme. Que tenía muchas ganas de rendirme", compartió Richarlison sobre su estado emocional post Mundial, evidenciando su angustia y desesperación.

Cuti Romero 2.jpg

El delantero también reveló detalles de los problemas personales que enfrentó: “Llegar a ver a mi padre, la persona que me empujó a perseguir mi sueño, y decirle que me quería rendir. Sufrí muchos ataques después de la Copa del Mundo y a eso se le sumó un problema personal en mi casa. Me afectó muchísimo".

El momento oscuro que atravesó Richarlison

Sin embargo, encontró una luz en medio de la oscuridad: "Una sesión con mi psicólogo me salvó la vida. Sólo pensaba en cosas negativas, en Google sólo buscaba cosas negativas, mi cabeza sólo quería ver cosas relacionadas con la muerte. Hoy puedo decir que busquen un psicólogo si lo necesitan porque está bueno abrirse y hablar con gente".

Richarlison, siendo consciente de su influencia como figura pública, hizo un llamado a buscar ayuda: “Como jugador tienes una voz que se escuche y le pido a la gente que busque ayuda. Sabemos los prejuicios que la gente tiene cuando dices que necesitas ayuda psicológica, pero gracias a dios no siento prejuicios sobre eso nunca más. Hablo de ello porque ha salvado mi vida".