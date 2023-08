La fuerte decisión de Marcelo Bielsa que enojó a los referentes de la selección uruguaya

Sin embargo, el arquero Fernando Muslera, que actualmente brilla en el Galatasaray de Turquía, parece ser la excepción a esta regla. Rodrigo Romano, periodista uruguayo, comentó al respecto: "Desde el día uno que no los tiene en la cabeza. Desde el día uno, desde que se empezó a planificar el futuro de la selección, los históricos no están, salvo Muslera porque él entiende que es el único arquero que tenemos en la elite".

Aun así, Bielsa ha expresado su enfoque con respecto a los demás jugadores, sosteniendo que ha estado considerando a aquellos que puedan marcar el inicio de una nueva era para la selección. "Con los otros jugadores, desde fin de febrero, principio de marzo, cuando se comenzó a hablar del proyecto, los jugadores históricos no estaban", afirmó Romano.

Esta decisión ha causado un gran impacto en Uruguay, ya que ha sido un tema latente desde la primera citación del técnico argentino, en la que excluyó de manera sorpresiva a figuras como Muslera, Diego Godín, Martín Cáceres, Edinson Cavani y Luis Suárez. Además, otros jugadores de peso, aunque por razones físicas, tampoco formaron parte de la convocatoria, como Ronald Araujo, Santiago Bueno, José María Giménez, Rodrigo Bentancur, Brian Ocampo, Ignacio Laquintana y Jonathan Rodríguez.

Marcelo Bielsa 2.jpg

En una conferencia de prensa realizada a principios de junio, Marcelo Bielsa habló de este controvertido tema: "No he hablado con ellos, con cada uno. Escuchar, ser escuchado y luego la inevitable tarea de decidir si es necesario hacerlo. No tengo una posición previa establecida. En el caso de los jugadores a los que hace referencia y que están claramente identificados por su edad, creo que hablar sin haber hablado con ellos no sería prudente".

A medida que se acercan los enfrentamientos frente a Chile y Ecuador, la Asociación Uruguaya de Fútbol reveló que se dará a conocer una reserva de los jugadores este viernes, aunque se mantendrá en privado. Sin embargo, la nómina final será divulgada siete días antes del choque contra la Roja.