La fuerte denuncia de Carlos Tevez a la dirigencia de Independiente por los refuerzos

Sin pelos en la lengua Carlos Tevez habló en conferencia de prensa y a pesar de que celebró la llegada de varios refuerzos, y se mostró confiado ante el partido con Gimnasio, no tuvo problemas en marcarle la cancha a la dirigencia de Independiente por la posible llegada de un futbolista que él no pidió.

Tevez 1.jpg

"Yo lo que pedí fue a Toloza y Buffarini. Porque creo que por el lateral derecho solo tenemos a Isla. Buffarini me da eso y también adentro del vestuario es importante para acompañar a los chicos en este momento. Tolosa me da uno contra uno que me falta y es un jugador muy completo que me puede servir muchísimo", explicó.