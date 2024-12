La fuerte frase de Gustavo Costas contra Independiente

Gustavo Costas no solo es el entrenador que llevó a Racing a conquistar la Copa Sudamericana 2024, sino también uno de los hinchas más fervientes de la Academia. Con su estilo enérgico y emotivo, no solo se ganó el respeto de sus dirigidos y la admiración de los hinchas, sino que también dejó en claro, una vez más, su profundo amor por el club que lo vio crecer.

Gustavo Costas habló de su fanatismo por Racing

El técnico también hizo hincapié en lo complicado que fue construir el equipo campeón: “Fue difícil armarlo porque al inicio del año la mitad del plantel no estaba y se fueron sumando con el campeonato ya empezado. Pero siempre pusieron al equipo por delante, a pesar de las lesiones. Dejaron todo en la cancha y eso es lo que más orgullo me da como entrenador”.

A pesar del logro histórico, Costas no quiere que lo cataloguen como ídolo. “No soy ídolo de Racing, soy hincha. Cuando me muera, quiero que me recuerden como hincha”, afirmó con emoción. Y es que su amor por el club va más allá del rol de entrenador. “Hago todo para que Racing esté bien y siempre respeto las decisiones que se toman, incluso si alguna vez consideraban que lo mejor para el club era buscar a otro técnico. Nunca me molestaría, porque lo único que quiero es que Racing esté bien”, agregó.

"YO QUIERO QUE SIEMPRE LE VAYA MAL." Gustavo Costas sincero sobre lo que siento sobre Independiente.



Las duras frases de Gustavo Costas contra Independiente

Las duras frases de Gustavo Costas contra Independiente

La entrevista también dejó espacio para un tema ya conocido por los fanáticos: la peculiar aversión de Costas al color rojo, símbolo de Independiente, el eterno rival de Racing. “No uso prendas rojas, no me gustan. Tampoco quiero que mis jugadores usen ese color”, confesó, dejando en claro que su rivalidad con el club vecino trasciende las canchas. Sin embargo, hizo una excepción en tono de broma: “A Papá Noel lo dejo pasar por los nenes, pero es al único de rojo que permito”.

Además, el técnico dejó una frase contundente que resume su relación con el clásico rival: “Yo quiero que siempre les vaya mal”. Con este título, Racing volvió a alzar una copa internacional tras 36 años, algo que emocionó a toda la hinchada. Ahora, Costas y su equipo se preparan para un exigente 2025, donde el club buscará seguir siendo protagonista tanto en el ámbito local como en la Copa Libertadores. Para Gustavo Costas, el camino está claro: “Mi mayor satisfacción es ver a Racing en lo más alto, y siempre haré todo lo posible para que eso suceda”.