La fuerte frase de Menotti sobre Brasil que generó polémica: "Me da vergüenza"

Qué dijo Menotti sobre Brasil

Menotti, visiblemente preocupado por la situación de Brasil, habló de la pérdida de valores en el fútbol y la decadencia cultural en el país vecino. "Me parece que hay una decadencia cultural, están en otro mundo y no puedo entenderlo. Me pasa que no entiendo cómo se puede jugar tan mal, cómo se puede jugar sin ideas y sin sostener su historia brillante del fútbol brasileño", expresó el director argentino. Asimismo, lamentó la dirección actual de la Canarinha, recordando la brillante época que vivió en Brasil durante el Mundial de 1970.