La fuerte sanción que piensa Boca para Chiquito Romero tras su pelea con los hinchas

El arquero del Xeneize no está pasando su mejor momento en el arco de Boca, y su pelea con un hincha podría complicar aún más su situación.

El pedido de disculpas de Chiquito Romero

Chiquito Romero ofreció disculpas públicamente por su comportamiento. En declaraciones a la prensa, el arquero reconoció su error y expresó su arrepentimiento: “Me insultaron con tanta fuerza que justo me encontraron. Me estaba yendo tranquilo, pero caliente, y volví. No quería que suceda, pero ya está, le ofrezco mis disculpas a los hinchas de Boca”. Romero se mostró visiblemente afectado por la situación y asumió la responsabilidad de lo ocurrido.