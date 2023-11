La furia de Carlos Tevez con los hinchas de Independiente

Carlos Tevez , actual director técnico de Independiente, no ocultó su malestar en la conferencia de prensa posterior al empate sin goles contra Banfield, expresando su descontento con los murmullos de la hinchada. En conferencia de prensa, el Apache defendió a sus jugadores y pidió comprensión para el proceso que están atravesando.

Carlos Tevez 1.jpg Carlos Tevez

"Quiero que el hincha de Independiente acompañe este proceso. Hoy se murmuraba a chicos que se están haciendo cargo", afirmó Tevez, destacando el esfuerzo y profesionalismo de sus dirigidos. "Me molesta el murmullo y que no se los banque. Ellos laburan y son súper profesionales. Si no fuese por ellos estaríamos peleando el descenso, por eso hay que reconocer más su esfuerzo".