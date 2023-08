La gastada a River que hizo Boca en la presentación de Cavani

“Las charlas con Román se habían hecho como de amistad. Hablamos de varias cosas y se dan cuando se tienen que dar. Llegado al momento se tomó la decisión de venir acá. Por qué hoy, porque quería estar cerca de casa y acá en Argentina lo puedo hacer y más en un club como Boca”, agregó Cavani.

“Cuando entré a la clínica, la gente me deseaba lo mejor y me felicitaba. Eso demuestra lo que es el mundo Boca y el cariño que me empiezan a demostrar. Me pasó algo parecido cuando llegué a Napoli que no había estado en la cancha y me recibieron igual. Eso es la pasión que tiene la gente de este club. Voy a prepararme para darlo todo y dar el cien por cien. Ojalá pueda darle muchas alegrías”, deseó el uruguayo.

“Siento ganas de jugar al fútbol, de correr detrás de la pelota y poder gritar un gol con esta gente, sería una cosa maravillosa. Esa vibración que siente el hincha uno lo siente también. No me imagino estar en otro club, era el momento de llegar, venirme así lo sentía. Apenas llegó la posibilidad de venir acá nos vinimos”, cerró Cavani.