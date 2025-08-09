Deportes La Mañana Marabunta La gran victoria de Marabunta sobre Neuquén RC a domicilio en las mejores fotos

La Hormiga se dio el gusto de volver a ganar un clásico después de mucho tiempo. Fue por la fecha 12 del Norpatagónico.







Marabunta Rugby Club vivió este sábado una tarde soñada, ya que se impuso con sus equipos de primera e intermedia masculinos en cancha del Neuquén RC. Fue por la fecha 12 del torneo Norpatagónico, que reúne a los mejores clubes de esta parte del país.

En el predio del Azul, el acompañamiento del público de ambas hinchas generó un escenario espectacular para el clásico de la región.

Fue 27 a 20 para el elenco principal cipoleño, que un rato antes había festejado la victoria de la Intermedia por 37 a 27.