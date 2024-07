La grave acusación del presidente de Independiente Rivadavia al de San Lorenzo: "Es un bobo"

El presidente de Independiente Rivadavia, Daniel Vila, no se guardó nada y lanzó fuertes críticas contra su homólogo en San Lorenzo, Marcelo Moretti. En una entrevista con Radio La Red, Vila declaró: "Le metí una denuncia penal al presidente de San Lorenzo.". Vila también añadió que Moretti "es un bobo" y que "salió a llorar y a enviar emisarios, entre ellos Marcelo Tinelli. Me hizo calentar y no tengo ganas de verlo".

Vila no se detuvo ahí y detalló los problemas financieros que esta situación causó a San Lorenzo: "En una semana, Moretti le hizo perder 594.500 dólares porque tuvo que pagar en dólar blue o verde y una multa de 500 mil dólares. Esa es la gestión de Moretti. Pobre San Lorenzo".

Daniel Vila 2.jpg Marcelo Moretti, presidente de San Lorenzo

La multa que le puso Independiente Rivadavia de Mendoza a San Lorenzo

Además, enfatizó que San Lorenzo tuvo que aceptar nuevas condiciones para concretar la transferencia: 200.000 dólares de multa y el pago completo de 1.300.000 dólares sin financiación. El conflicto alcanzó tal magnitud que la AFA y Agremiados tuvieron que intervenir para mediar y permitir que Matías Reali se quedara en San Lorenzo, tal como él deseaba. Sin embargo, el Ciclón tuvo que aceptar las condiciones impuestas por Independiente Rivadavia y pagar una multa adicional.

A pesar de estos contratiempos, San Lorenzo sigue enfocado en mejorar su desempeño en la Liga Profesional. Con siete fechas disputadas, el equipo de Leandro Romagnoli se encuentra en el noveno puesto con 10 puntos. El próximo desafío será enfrentar a Newell's en condición de local, un partido clave para recuperar la confianza y seguir escalando en la tabla de posiciones.