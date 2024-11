La hermosa carta que la esposa de Di María le escribió por cumplir sus sueños

“Ya no encuentro palabras para elogiarte… Soy una convencida de que has usado cada piedra que te han tirado para hoy seguir edificando este muro en el que te convertiste. Mi pecho puse una y mil veces para que las malas energías no te persigan a vos, que me llevasen puesta a mí y hoy ese pecho se me infla de lo que construiste pese a todo”, arrancó diciendo el sentimental mensaje.

Luego, agregó: “Me llena de orgullo saber que sin querer queriendo mandas ese mensaje de perseverancia y lucha a cada niña/o que hoy te toma de ejemplo, sé que les llegás, lo sé. Soy muy feliz por verte feliz a vos y a mis hijas, ellas con mucha honra llevan tu nombre en la sangre, te idolatran, te aman”.

“Gracias por regalarnos tantas alegrías, dentro y fuera de la cancha, no sé qué hice en mi otra vida para hoy tener semejante trofeo en casa, lo único que sé, es que el trofeo se defiende a capa y espada cuando vale, te tengo, me tenés y los 4 nos tenemos. Hace unos años podrías haberte ido a China, hace muy poco podrías haberte ido a Arabia, pero siempre elegiste con el corazón, y acá estoy y estaré siempre, al lado tuyo, donde tu corazón me lleve”, siguió con su dedicatoria Cardoso.

Mientras que para finalizar, con mayúsculas para expresar un ímpetu mayor en su dulce mensaje a su esposo, Jorgelina cerró: “TE AMO CON TODAS MIS FUERZAS Ángel Fabián”.

La esposa de Di María y las redes sociales

ÁNGEL DI MARÍA.jpg Jorgelina Cardoso habló sobre las supuestas infidelidades de Ángel Di María en una fiesta de la Selección.

La mujer de Ángel suele usar la red social para manifestarse. Pocas veces concedió entrevistas periodísticas, sí habló en el documental Romper la Pared, una serie de tres capítulos de Netflix en homenaje al bicampeón de América y campeón del mundo.