La historia del medallista olímpico que le pidió casamiento a su novia en París

La pregunta sobre la propuesta de casamiento para Hernán era obligada.

"Fue justo ahí cuando estaba preparando todo para ir a competir al otro día, dije, 'bueno, ya está, vamos a pedirle casamiento, a ver qué es lo que dice, pero primero vamos a cumplir con los objetivos'. Cumplimos los objetivos y dije, 'bueno, ya es la hora, hay que pelar el cartelito'”, detalló a LMNeuquén.

Luego de obtener su segundo lugar en Paris, Hernán fue rápidamente a celebrar con su gente a la tribuna y mostró su cartel, generando uno de los momentos mas virales de los Paralímpicos. “Ella no se había dado cuenta de la alegría que tenía por cómo me había ido en los lanzamientos. Yo le decía, ¿pero qué me decís?, y ella no me entendía. También teníamos a toda la gente ahí arriba nuestro, no sabía ella que lo que le estaba pidiendo. Cuando se enteró, reventamos los dos, me dijo que sí y nada, contento. Todavía no tenemos fecha, estamos hablando y buscando”, concluyó.

urra casamiento.jpg

Lo que viene para Urra

El lanzador viene de subirse al podio en Río 2016 y Tokio 2020+1, siendo uno de los atletas más destacados del país. En París, Hernán logró superar su propio récord y además el continental, lanzando 16m11 en la final, quedando a 71cm del primer lugar. "Re contento, de todo un poco en realidad, porque también estábamos para pelear el Oro, pero bueno, por ansiedad, motivos de la competencia, no se nos dio. Igual estábamos muy contentos porque ya estábamos de nuevo con medalla de plata", contó.

A sus 27 años, Urra ha forjado una carrera ejemplar en su disciplina y, después de un mes en Francia con todo lo conseguido, ya piensa en la cita olímpica que será en Estados Unidos dentro de cuatro años. "Ahora en los objetivos está Los Ángeles, ir a buscar la clasificación a algún Mundial, mantenerme aumentando las marcas. El objetivo es cambiar el color de la medalla, eso ya lo pongo hoy en mi cabeza, hasta que no vea el color dorado colgado en mi cuello no voy a parar. Hay que seguir entrenando y dar lo mejor”, afirmó.