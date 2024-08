La increíble "bienvenida" que le dio Daniel Osvaldo a Gallardo el fútbol argentino

Es que en la previa al partido que el Xeneize empató 0 a 0 frente a Barracas Central como local, Osvaldo estuvo en la Bombonera y fue cruzado por un periodista que no dudó en preguntarle su opinión sobre la vuelta de Gallardo al fútbol argentino. Lejos de enojarse, el ex futbolista de Boca mostró su entusiasmo con el regreso del DT.

La otra vez que Daniel Osvaldo elogió a Marcelo Gallardo

Claro que no es la primera vez que el ex jugador de Boca muestra su respeto por Marcelo Gallardo, cuando todavía era jugador, en medio de su corta estancia en Banfield, el futbolista se cruzó con el DT en un encuentro contra River en el Monumental, y bajo una fuerte silbatina de la parcialidad de River, se acercó al Muñeco para saludarlo y felicitarlo.

Una vez terminado ese encuentro, el propio Osvaldo salió a explicar qué le había dicho al DT de River: "Al Muñeco lo felicité, porque me parece el mejor entrenador de Argentina. Le deseé lo mejor y él me dio la bienvenida", comentó Dani Stone. Además, destacó que Gallardo es, junto con Ramón Díaz, "el mejor técnico de la historia de River".

Dani Osvaldo llegó a decir que quería que lo dirija Gallardo

“Más allá de que a veces uno chicanea o de las tonterías que se pueden decir, que son para reírse un rato, no se puede dejar de reconocer a un personaje como Gallardo", subrayó en ese momento y hasta admitió que le hubiera gustado que alguna vez lo dirigiera: "Me encantaría, obvio. Como todos los técnicos a los que le gusta el buen fútbol. Es un gran entrenador, me encantaría", expresó. A pesar de su fuerte vínculo con Boca, Osvaldo no deja de apreciar el buen fútbol y el trabajo de un entrenador de la talla del Muñeco.