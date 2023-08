La increíble eliminación de Independiente del Valle y el penal de Michael Hoyos

El escenario era ideal para los ecuatorianos, porque todo quedaba empatado cuando apenas iban 6 minutos de juego. Sin embargo, Pereira mostró ser otro hueso duro de roer de esta Libertadores y en el arranque del complemento llegó al 1-1 mediante Larry Angulo.

Contrariamente a los pronósticos, el partido se le hizo cuesta arriba al anfitrión, que tuvo su chance más clara en el final del encuentro. Eber Moreno tocó la pelota con la mano y el neuquino Darío Herrera cobró la pena máxima a instancias del VAR. Fue entonces que Hoyos se paró frente a la pelota y, con una carrera muy particular, quiso poner la pelota en el ángulo izquierdo del arquero rival.

El argentino dio un "saltito" antes de llegar a la pelota, pero su impacto con cara interna del pie derecho salió desviado y el video recorre el mundo a través de las redes sociales.

¡De no creer! Michael Hoyos desvió su penal e Independiente del Valle no pudo igualar la serie con Deportivo Pereira en la CONMEBOL Libertadores

Qué dijo Michael Hoyos después de errar el penal

''Dolidos por esta eliminación, esperábamos poder clasificar y no se pudo. Ellos hicieron su partido, en Colombia sacaron su resultado, acá fuimos dominantes y marcamos temprano. Ellos se encontraron una contra, es su juego, luego se nos complicó después del penal que fallé. Esto es fútbol, hay que seguir'', declaró el jugador que falló la gran chance para Independiente del Valle.

Más allá del resultado, Hoyos se refirió al trabajo integral de la institución. ''Contento por lo que se está haciendo en este club, dolido por la derrota, en este momento hacer un análisis del partido es difícil. Hay que felicitar al rival, hicieron su partido y clasificaron. Pero bueno hay que levantar la cabeza, tenemos la LigaPro''.

También fue consultado sobre las semanas de inactividad previas al partido decisivo con Pereira: ''No, creo que estuvimos muy bien, creamos situaciones. No quiso entrar, esto es fútbol, no hay que encontrarle vueltas. Esto se gana, se pierde o se empata, hoy no tocó quedar eliminados pero hay que seguir''.

En cuartos de final, Deportivo Pereira será rival de Palmeiras, que dejó afuera a Atlético Mineiro por el 1-0 de la ida de visitante y luego de igualar sin goles en casa.